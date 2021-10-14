Ceni revela que ainda não assinou com o São Paulo e diz: 'Temos que estar prontos'

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, falou pela primeira vez sobre a sua chegada ao clube do Morumbi. Na noite da última quarta-feira (13), horas depois de ser anunciado, ele já comandou um treinamento no estádio e revelou uma situação curiosa: sequer assinou contrato antes de assumir o time (ele firmou apenas o contrato federativo para poder ser registrado). - O presidente ligou para mim à tarde e eu vim aqui eram cinco e pouco da tarde. Não assinamos contrato, absolutamente nada ainda. Só verbalizamos o contrato, que deve ser feito mais para a frente - disse Ceni.

O ídolo do São Paulo relembrou os tempos de jogador e afirmou que é uma honra voltar ao Tricolor, onde passou 26 anos de sua vida.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Fico muito feliz, porque foram 26 anos da minha vida passados aqui dentro, quatro deles embaixo das arquibancadas, e poder voltar a vestir a camisa do São Paulo, não mais como jogador, mas representando de uma outra maneira, para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação - relembrou.