Ceni pede e volante Ronald é anunciado pelo Fortaleza

Após a eliminação na Copa do Nordeste e o revés na estreia do Brasileirão, Rogério Ceni engrossou o coro por reforços na diretoria do Fortaleza e o seu pedido foi atendido.Na noite da última segunda-feira, o volante Ronald, que brilhou pela Juventus-SC, foi anunciado por empréstimo ao Tricolor do Pici até o fim do Campeonato Brasileiro.
Aos 23 anos, o meio-campista chega com a indicação de Rogério para melhorar o sistema de marcação e criação da equipe, que anda em baixa desde a retomada do futebol.
Ficha Técnica:Nome: Ronald dos Santos LopesNascimento: 18/06/1997Idade: 23 AnosNatural: Belford Roxo (RJ)Posição: volanteClubes: Categorias de base Flamengo (RJ), Nova Iguaçu, Ponte Preta e Juventus de Jaraguá (SC)