Ceni pede e volante Ronald é anunciado pelo Fortaleza

Após a eliminação na Copa do Nordeste e o revés na estreia do Brasileirão, Rogério Ceni engrossou o coro por reforços na diretoria do Fortaleza e o seu pedido foi atendido.Na noite da última segunda-feira, o volante Ronald, que brilhou pela Juventus-SC, foi anunciado por empréstimo ao Tricolor do Pici até o fim do Campeonato Brasileiro.