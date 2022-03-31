Ceni minimiza polêmica da 1ª final e elogia árbitro da grande decisão São Paulo x Palmeiras

Após polêmicas envolvendo a cobrança de pênalti do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira (30), Rogério Ceni amenizou as polêmicas envolvendo arbitragem e falou sobre Raphael Claus, primeiro árbitro da que apitará a próxima partida. O pênalti marcado pelo VAR, que permitiu com que Calleri abrisse o placar para o Tricolor paulista, foi dominado por uma grande polêmica. Durante as coletivas de imprensa pós-jogo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, manifestou sua opinião como sendo contra a marcação. Já pelo lado do São Paulo, Rogério Ceni preferiu não opinar diretamente.

- Eu não sei do conteúdo da entrevista (do Abel), não vi o lance, mas as pessoas que trabalham, comentaristas, disseram que foi pênalti. Cada um tem o direito de manifestar sua opinião - disse.

O primeiro árbitro da próxima rodada, válida pelo último jogo da final do Paulistão, será Raphael Claus. O treinador do Tricolor opinou sobre e manifestou estar tranquilo com o responsável por apitar a partida.

- Se é o Claus no próximo jogo é arbitragem correta. Fica tranquilo. Eu não vou reclamar dele no final do jogo porque conheço o caráter e a arbitragem dele. Ai vai ser opinião de cada um - destacou.O São Paulo volta a jogar com o Palmeiras, em busca pelo bicampeonato, no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.