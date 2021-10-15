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Ceni lamenta empate do São Paulo em sua estreia: 'Uma pena'

Treinador analisou a partida do Tricolor contra o Ceará, em sua estreia no comando técnico. Além disso, ele rechaçou pensar em possibilidade de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 22:55

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 22:55

Crédito: Divulgação / São Paulo
O São Paulo empatou em 1 a 1 contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico do Tricolor, Rogério Ceni, ressaltou que o clube foi dominante na partida, mas lamentou o resultado final, o sexto empate seguido na temporada. - O São Paulo é um time que tenta ser propositivo, mas nem sempre consegue. Tentamos dentro das características que o time tem, e o Crespo trabalhava. Talvez um posicionamento um pouco diferente, mas ser dominantes no jogo. E acho que fomos. Finalizamos bastante, tivemos a bola, mas uma pena não conseguir a vitória – disse Rogério Ceni.
Com o resultado, o São Paulo foi aos 31 pontos, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos da zona de rebaixamento. No entanto, Ceni não pensa na possibilidade de descenso.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Eu não penso em rebaixamento, penso em ganhar o próximo jogo. Um clássico, um Corinthians que chega bem mais ajeitado, com reforços, se impondo. Nós vamos estudar uma maneira de enfrentar o Corinthians para vencer e subir. Temos que pontuar. Hoje era para sairmos vitoriosos, mas a bola não quis entrar. Vamos trabalhar olhando para cima, não para baixo. É trabalho, é trabalho - finalizou.
O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (18), quando enfrenta o Corinthians, no Morumbi, às 20h.

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