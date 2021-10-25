Ceni fala sobre oportunidades perdidas pelo São Paulo em derrota contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (24), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado pelas chances perdidas pelo Tricolor ainda no primeiro tempo da partida, quando o jogo estava empatado em 0 a 0. O treinador Rogério Ceni falou, após a partida, sobre as oportunidades desperdiçadas. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O treinador do São Paulo comentou os lances em que o time poderia abrir o placar, explicando, principalmente, o lance capital do jogo, no qual Pablo perdeu uma oportunidade com o gol aberto.