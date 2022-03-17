Ceni fala de rodízio de jogadores no São Paulo e reclama de calendário apertado

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo do São Paulo contra o Manaus, na última quarta-feira (16), válido pela Copa do Brasil, Rogério Ceni deu maiores detalhes sobre seu método adotado para esta temporada de rodízio de jogadores e alfinetou a Federação Paulista de Futebol por conta de calendário apertado.Sobre a questão relacionada ao rodízio de jogadores na equipe, o treinador afirmou que sempre tenta equilibrar para não ocorrer lesões nos jogadores e que suas escalações não tem a ver com afinidade, mas sim com os próximos jogos.- Eu sempre sou franco, gosto de todos eles, não escolho um ou outro para jogar por ter mais simpatia. Vislumbro futuro sempre, que vou usar no próximo jogo, como equilibrar para não ter lesões, tento manter todos motivados, se dedicam até o último treino. É uma metodologia que adotamos, tem os prédios a volta que filmam tudo o que você faz - explicou.