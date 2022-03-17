Ceni fala de rodízio de jogadores no São Paulo e reclama de calendário apertado

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo do São Paulo contra o Manaus, na última quarta-feira (16), válido pela Copa do Brasil, Rogério Ceni deu maiores detalhes sobre seu método adotado para esta temporada de rodízio de jogadores e alfinetou a Federação Paulista de Futebol por conta de calendário apertado.Sobre a questão relacionada ao rodízio de jogadores na equipe, o treinador afirmou que sempre tenta equilibrar para não ocorrer lesões nos jogadores e que suas escalações não tem a ver com afinidade, mas sim com os próximos jogos.- Eu sempre sou franco, gosto de todos eles, não escolho um ou outro para jogar por ter mais simpatia. Vislumbro futuro sempre, que vou usar no próximo jogo, como equilibrar para não ter lesões, tento manter todos motivados, se dedicam até o último treino. É uma metodologia que adotamos, tem os prédios a volta que filmam tudo o que você faz - explicou.
Porém, Ceni aproveitou a oportunidade para criticar a Federação Paulista de Futebol por conta do calendário apertado. O treinador chegou inclusive a citar o Corinthians como argumento.- A gente tenta mesclar. Todos ficam na expectativa, treinam mais, se dedicam mais. Jogamos domingo, antes quinta, jogaremos sábado, inclusive antes do Corinthians, que é um erro da Federação Paulista. Jogaremos sábado, terça. Como vai ter time titular? Tenho os 11 que são escolhidos para aquele dia, assim vamos tocar o São Paulo. Por isso tenho um elenco robusto, pois 30 jogadores de linha é muita coisa. Vamos montar um novo São Paulo, vamos tentar a vitória mais uma vez - comentou.Já garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo se prepara para enfrentar o Botafogo-SP no próximo sábado (19), às 16h, no Estádio de Morumbi. Porém, também disputará com o São Bernardo na primeira partida do mata-mata.