Ceni exalta volume de jogo do São Paulo contra o Botafogo-SP, mas lamenta chances perdidas

Rogério Ceni avaliou o desempenho do São Paulo após a vitória da equipe contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), no Morumbi. O Tricolor paulista venceu com um placar de 2 a 1, com gols de Rigoni e Luciano. O treinador da equipe disse que reconheceu que o time criou algumas chances, mas que esperava uma sequência de gols maior. Além disso, destacou que o pênalti perdido por Nikão abalou o elenco durante o resto da partida.- Acho que o time produziu inúmeras chances de gol, não foi efetivo, um pouco mais lento que o normal. A vitória é sempre importante, mas hoje era dia de fazer uma sequência de gols e garantir um resultado melhor na nossa tabela de classificação. Ai fomos fazer um pênalti, perdemos o pênalti, acho que demos psicologicamente uma desequilibrada, acabamos sofrendo um gol e tivemos que lutar mais que o necessário para fazer o segundo gol da vitória. Acho que era um jogo que poderíamos ter colocado três, quatro gols de diferença e saído hoje numa situação melhor dentro do campeonato - disse.O treinador também aproveitou para comparar o desempenho do São Paulo em 2021 com o desempenho que está sendo visto esse ano. Para Ceni, o Tricolor nesta temporada desenvolveu mais competitividade quando comparada a passada.

- Acho difícil falar do próprio trabalho, uma coisa delicada para você colocar. O que eu vejo de diferença do São Paulo do ano passado para esse ano é a competitividade, acho que é um time que não deixa de lutar em momento algum. Precisa evoluir em certos aspectos, mas acho que defensivamente é um time que melhorou muito do ano passado para esse. Cria muitas oportunidades de gol, nem sempre as converte, se converte talvez o número equivalente ao que cria de oportunidades, mas é uma equipe que hoje orgulha seu torcedor pela maneira que se comporta em campo. Acho que essa seja a evolução principal do time. Esperamos que na terça-feira a gente consiga dar sequência nesse campeonato - opinou.

O técnico são-paulino também relatou como percebe a recepção do seu trabalho na equipe pela torcida. Rogério Ceni afirmou que reconhece o torcedor ao seu lado.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogos- Acho que muito devido aos resultados. No Brasil, o conceito muda de rodada em rodada, vejo como natural. Torcedor é movido a paixão, quer vencer sempre e a imprensa também tá aí pra valorizar e criticar os trabalhos - destacou.O São Paulo encerrou a etapa da fase de grupos do Campeonato Paulista e agora se prepara para enfrentar o São Bernardo, pelas quartas de final da competição, na próxima terça-feira (22), às 20h30.