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futebol

Ceni exalta virada do São Paulo contra a Ponte Preta fora de casa: 'Brigamos até o fim'

Tricolor marcou dois gols no final e conquistou sua segunda vitória no Paulistão...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 23:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 23:23
A vitória do São Paulo nos acréscimos sobre a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, serviu como alívio para o time respirar na tabela de classificação, já que foi apenas a segunda no Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho da equipe e falou onde o time acertou e pecou durante a partida.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- O final do primeiro tempo foi nosso melhor momento, com troca de passes, finalizando na área, com alguns bons cruzamentos. O começo do segundo tempo foi ruim, faltou concentração - avaliou o treinador.
- Começamos a fazer trocas, e o time melhorou no final da partida. O primeiro tempo foi bem jogado, mas quando sofre gol as pessoas tendem a esquecer o que fez. Foi importante, o time não desistiu, brigamos até o fim, lutamos, criamos oportunidade de gol - afirmou Ceni.O comandante do Tricolor disse que o time não vai ganhar sempre, mas que a equipe sempre jogará para frente.
– Não vamos ganhar todos, vamos competir todos os jogos. Já é importante, ficam felizes de ver o time jogar para a frente. Não temos primeiro volante, o que temos é o Luan. É um time com prazer de ter o controle do jogo. Eles veem no treinador um cara apaixonado pelo futebol, não pelo emprego. É apaixonado pelo São Paulo, porque tem tido toda a vida no São Paulo. Mas não defendo o emprego, defendo a maneira de jogar. Ainda sofremos na parte física, mas não deixamos de lutar - completou Ceni.
Crédito: OSãoPaulo,dotécnicoRogérioCeni,venceuaPontePretadeviradapor2a1(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

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