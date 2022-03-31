Ceni exalta torcida no Morumbi após vitória do São Paulo e relembra "noites de quarta-feira"

Após a vitória do São Paulo na primeira partida válida pela final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, Rogério Ceni, durante coletiva de imprensa pós-jogo, exaltou o Morumbi lotado e relembrou seus momentos como jogador. O Tricolor garantiu a vitória no primeiro jogo nesta quarta-feira (30), por um placar de 3 a 1. O Estádio do Morumbi contou com 60 mil ingressos vendidos. Ceni exaltou a torcida e afirmou que, ao ver o apoio que a equipe estava recebendo, se lembrou das "noites de quarta-feira", na época em que era jogador.

- Me deu saudade das noites de quarta-feira, seja de Brasileiro, Libertadores, Paulista, mas a atmosfera que cerca esse estádio é lindo demais. 60 mil pessoas no Morumbi não tem preço. Falei para eles quando subissem a arquibancada que olhassem bem. Um cara que sobe com 60 mil pessoas aqui se torna um ser-humano diferente, porque é curto, passa rápido - disse.

O treinador também revelou ter ficado chateado com o gol sofrido pelo São Paulo, e destacou que não considera a vantagem da equipe em cima do Palmeiras como larga.- Triste pelo gol sofrido, mas se você vendesse um 3 a 1 antes do jogo, você compraria. Se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. É um jogo muito físico, que a gente possa fazer por merecer esse segundo jogo para trazer o título para o Morumbi. Acho que não é uma vantagem tão larga assim se tratando de Palmeiras. Se fosse uma equipe normal, eu consideraria, mas como tem uma equipe muito boa do outro lado, com sua torcida, a figura muda – completou.O São Paulo, agora, se prepara para a partida de volta contra o Palmeiras, ainda válida pela final. O jogo será disputado no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.