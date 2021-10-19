Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ceni elogia meio-campo do São Paulo no Majestoso: 'Energia desse time'

Treinador fez questão de exaltar a qualidade do setor na vitória sobre o Corinthians, no Morumbi. Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez formaram o quarteto titular...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 00:43

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 00:43

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, ficou feliz com a atuação do setor de meio-campo do Tricolor na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, nesta segunda-feira, no Morumbi. Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez têm se destacado nesse início de trabalho de Ceni e novamente criaram boas oportunidades de gol, além de ajudarem nos desarmes.
- O meio-campo vejo como a energia desse time. Liziero, Igor Gomes e Sara são os motores do time. Lógico que cada atleta tem sua função, mas nesse setor os três jogadores têm muita força física. O Benitez, o Luciano e o Calleri... não temos velocistas - analisou, em entrevista coletiva.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiCeni também falou sobre a movimentação do time no clássico, o que contribuiu para a sua primeira vitória nesta nova passagem pelo Tricolor.
- Esses garotos que fazem o papel do toque de bola rápido, parede, ultrapassar... Reinaldo, Orejuela. Igor Gomes fez partidaça, Liziero e Sara enquanto tiveram fôlego... Essencial para esse esquema de jogo – finalizou o comandante.
O São Paulo se prepara agora para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados