Ceni elogia meio-campo do São Paulo no Majestoso: 'Energia desse time'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, ficou feliz com a atuação do setor de meio-campo do Tricolor na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, nesta segunda-feira, no Morumbi. Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez têm se destacado nesse início de trabalho de Ceni e novamente criaram boas oportunidades de gol, além de ajudarem nos desarmes.

- O meio-campo vejo como a energia desse time. Liziero, Igor Gomes e Sara são os motores do time. Lógico que cada atleta tem sua função, mas nesse setor os três jogadores têm muita força física. O Benitez, o Luciano e o Calleri... não temos velocistas - analisou, em entrevista coletiva.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiCeni também falou sobre a movimentação do time no clássico, o que contribuiu para a sua primeira vitória nesta nova passagem pelo Tricolor.

- Esses garotos que fazem o papel do toque de bola rápido, parede, ultrapassar... Reinaldo, Orejuela. Igor Gomes fez partidaça, Liziero e Sara enquanto tiveram fôlego... Essencial para esse esquema de jogo – finalizou o comandante.