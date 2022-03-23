Ceni elogia Corinthians e Palmeiras, mas avisa: 'Vamos competir

Após a vitória do São Paulo contra o São Bernardo, na última terça-feira (22), com um placar de 4 a 1, a equipe se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista 2022. Agora, o Tricolor aguarda para descobrir quem será seu adversário na próxima etapa. Com Corinthians e Palmeiras na disputa, seus grandes rivais, existe a chance de que os próximos passos sejam resolvidos em clássicos. Rogério Ceni, durante a coletiva pós jogo, foi questionado sobre essa possibilidade e sobre o favoritismo do Palmeiras no estadual.

A equipe Alviverde se manteve invicta durante toda a fase de grupos do Paulista, sendo vista como uma das grandes favoritas ao título devido à boa campanha. O treinador do São Paulo afirmou reconhecer o peso do rival, e também destacou alguns nomes do Corinthians.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogos- Vejo o Palmeiras como um baita time, um estilo de jogo que o treinador vai aprimorando a cada jogo. Ninguém é campeão da Libertadores duas vezes seguidas por acaso. O Palmeiras tem mérito pela situação financeira equilibrada que vive, pelo investimento em categorias de base. Vejo o Corinthians como uma equipe talentosa, talvez a mais talentosa. O Willian é diferente do que temos no Brasil. Tem Guedes, Mosquito, Giuliano... Renato Augusto, que é diferente, Paulinho - disse.Rogério Ceni, portanto, ressaltou que não se deixará levar por favoritismo, e afirmou que garante que o Tricolor paulista irá se dedicar para competir e realizar bons jogos.

– Nós vamos competir, não vamos deixar de competir. Temos bons jogadores, temos que valorizar, e vamos lutar com quem tiver na nossa frente. Favorito não entra em campo, mas tenho que reconhecer que o Palmeiras tem um time formado há muito tempo, tem um estilo de jogo, sofre poucos gols. O Corinthians cria muito, tem sempre posse. Cada um em sua característica. Nós, no coletivo, vamos tentar fazer bons jogos - completou.O São Paulo ainda não tem um adversário definido para a penúltima partida do Paulistão, que será disputada no próximo sábado (26).