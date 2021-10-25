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futebol

Ceni elogia boa fase de Tiago Volpi no São Paulo: 'Vem jogando bem'

Goleiro realizou três defesas na derrota do Tricolor para o Red Bull Bragantino e vem sendo elogiado pela torcida são-paulina nos últimos jogos...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 15:30
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico Rogério Ceni fez questão de elogiar a forma recente do goleiro Tiago Volpi no gol do São Paulo. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, o arqueiro do Tricolor foi bem na partida, realizando boas defesas. Em entrevista coletiva, Ceni ressaltou o bom momento vivido por Volpi, que foi bastante criticado pela torcida nesta temporada, principalmente depois das eliminações na Copa do Brasil e Libertadores.
- A vida do goleiro é assim. É normal (críticas) quando você sofre gols ou comete uma falha, o que acaba acontecendo com todos. Mas nos últimos jogos ele vem crescendo, ajudando a equipe. Tomamos gol em uma bola indefensável e ele vem jogando bem, como todos. O São Paulo como um todo vem jogando bem, com muita entrega - afirmou o treinador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Após as falhas, Volpi deu a volta por cima e foi destaque diante de Atlético-MG, Santos, Cuiabá, Ceará e Corinthians. Contra o Red Bull Bragantino, ele fez três defesas na partida, sendo uma considerada difícil, segundo o 'Footstats'.
Volpi e o elenco do São Paulo folgam nesta segunda-feira (25). Os jogadores se reapresentam na tarde desta terça-feira, de olho no confronto diante do Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no Morumbi.

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