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Ceni diz que São Bernardo é a equipe mais forte que o São Paulo pegou até agora em fase mata-mata

Treinador tricolor também afirma que os grandes paulistas têm obrigação de avançar...

Publicado em 20 de Março de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 07:00
O São Paulo inicia a semana de olho no duelo contra o São Bernardo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, que acontece nesta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi. O técnico Rogério Ceni elogiou a equipe adversária e disse que será um jogo complicado, mas que o Tricolor tem a obrigação de avançar, assim como os outros grandes paulistas.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- No Paulista, os grandes têm obrigação desde o começo de classificação. Os desafios começam agora, e são jogos únicos. É muito perigoso, um erro, uma expulsão, um pênalti. Já pude observar nos últimos dias a equipe do São Bernardo, uma ótima equipe, bem competitiva, mais forte do que as equipes com quem fizemos mata-mata, o Manaus e o Campinense - disse ele, citando adversários da Copa do Brasil.
- Acho que vai ser um jogo bem mais complicado, bem mais difícil, mas vamos fazer nosso melhor para atingir a semifinal, que é sempre onde os quatro grandes acabam pensando em chegar lá e depois são brigas grandes, clássicos, a gente espera conseguir uma vitória na terça-feira - avaliou o treinador.O comandante tricolor, no entanto, se vê em desvantagem contra os rivais que também avançaram à fase final.
- Teremos jogos finais e vamos enfrentar equipes mais prontas e talvez superiores à nossa. Esse será o desafio para o restante do campeonato - completou Ceni.
Crédito: OtécnicodoSãoPaulo,RogérioCeni(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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