Ceni diz que ideia era usar Luan na vitória do São Paulo: 'Fiquei chateado por não conseguir colocá-lo'

Após a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni afirmou que a ideia era ter colocado Luan em campo por um tempo. O jogador se recuperou de lesão e o comandante tricolor explicou o motivo de não ter conseguido.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Hoje, eu queria ter colocado o Luan 30 minutos. O Luan treinou na sexta-feira 30 minutos. Eu tinha convicção que iria usá-lo hoje, 60 minutos o Pablo e 30 minutos o Luan. Fiquei triste, chateado por não conseguir colocá-lo. Ele sofreu no último treino, mas aguentou, ele estava pronto para esses 30 minutos - disse Rogério Ceni.

- As substituições foram ocorrendo, eu tinha que tentar dar ritmo por Patrick ou para o Luan. O objetivo do jogo hoje era o Pablo jogar 60 minutos devido a essa sequência de jogos que ele está tendo, mas tenho certeza que em breve o Luan vai ocupar essa posição, é um jogador que para nosso estilo de jogo é fundamental. A gente vai tentar colocar o Luan em forma para que ele logo volte a jogar, a entrar em campo, porque é um jogador importante para a gente - completou o treinador tricolor.