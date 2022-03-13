Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ceni diz que ideia era usar Luan na vitória do São Paulo: 'Fiquei chateado por não conseguir colocá-lo'
futebol

Ceni diz que ideia era usar Luan na vitória do São Paulo: 'Fiquei chateado por não conseguir colocá-lo'

Tricolor venceu o Mirassol por 3 a 0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo B do Paulistão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2022 às 20:00

Publicado em 13 de Março de 2022 às 20:00

Após a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni afirmou que a ideia era ter colocado Luan em campo por um tempo. O jogador se recuperou de lesão e o comandante tricolor explicou o motivo de não ter conseguido.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Hoje, eu queria ter colocado o Luan 30 minutos. O Luan treinou na sexta-feira 30 minutos. Eu tinha convicção que iria usá-lo hoje, 60 minutos o Pablo e 30 minutos o Luan. Fiquei triste, chateado por não conseguir colocá-lo. Ele sofreu no último treino, mas aguentou, ele estava pronto para esses 30 minutos - disse Rogério Ceni.
- As substituições foram ocorrendo, eu tinha que tentar dar ritmo por Patrick ou para o Luan. O objetivo do jogo hoje era o Pablo jogar 60 minutos devido a essa sequência de jogos que ele está tendo, mas tenho certeza que em breve o Luan vai ocupar essa posição, é um jogador que para nosso estilo de jogo é fundamental. A gente vai tentar colocar o Luan em forma para que ele logo volte a jogar, a entrar em campo, porque é um jogador importante para a gente - completou o treinador tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados