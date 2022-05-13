Ceni comemora classificação do São Paulo na Copa do Brasil, mas avisa: 'Precisamos jogar melhor'

A vitória do São Paulo sobre o Juventude por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (12), na Arena Barueri, garantiu ao time comandado por Rogério Ceni uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador, no entanto, acredita que seus atletas precisam jogar melhor para continuar colhendo bons frutos no torneio.

GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo

TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil Após a classificação, o treinador afirmou que seu time precisa render mais tecnicamente. Para o duelo desta noite, Ceni alterou o esquema tático e escalou sua equipe com três zagueiro, no 3-5-2.

- Tinha uma frase de um treinador argentino que às vezes você tem uma derrota que preocupa nos primeiros 15 minutos e depois você não se preocupa. E tem vitória que você comemora por 15 minutos e depois fica preocupado - começou o treinador.

- Feliz pela vitória e classificação, clube precisando financeiramente, mas é um sinal que a gente tem que se preocupar, estar alerta para jogar melhor. Precisamos jogar melhor. Tecnicamente precisamos render mais - afirmou Ceni.

Ceni admitiu que nas últimas partidas o time não jogou bem, que houve queda de rendimento, e que no último treino se sentiu mais seguro escalando seu time com uma linha de cinco.

- O alerta é que não fizemos grandes jogos, já fizemos melhores e precisamos evoluir para não perder a confiança. Temos que melhorar, ser mais concentrados, mais intensos. Há preocupação, mas espaço para a evolução - finalizou Ceni.