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futebol

Ceni comanda treino com jogadores que não atuaram pela Sul-Americana

Jogadores que não viajaram para o Chile treinaram no CT da Barra Funda...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2022 às 14:55
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, comandou uma atividade na manhã desta sexta-feira (6), no CT da Barra Funda, para os jogadores que não viajaram para o Chile, local onde o Tricolor empatou sem gols com o Everton, pela Sul-Americana. Estes atletas devem fazer parte do time titular que vai enfrentar o Fortaleza, domingo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022
GALERIA> ATUAÇÕES: Jandrei é um dos raros destaques e salva São Paulo de derrotaOs jogadores que chegaram de viagem durante a madrugada têm reapresentação marcada para sábado (7), no último treino antes do duelo fora de casa.
O treinador e seus auxiliares comandaram uma atividade que simulava contra-ataques. Na sequência, foi realizado um trabalho em que o desafio dos atacantes era encontrar espaços para marcar gols com a defesa posicionada.
Houve, por fim, uma atividade de movimentação e troca de passes, em que os garotos de Cotia participaram em espaço reduzido, seguida de um coletivo de 11 contra 11 com ajustes táticos, ocupando de área a área do gramado.
Alguns atletas ainda aprimoraram diferentes tipos de finalizações antes de deixarem o campo do CT.Em recuperação de um trauma no pé esquerdo, o atacante Nikão foi ao gramado para exercícios com a fisioterapia, enquanto o goleiro Volpi (dores no ombro direito) e o meia Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), seguem em recuperação.
Crédito: AtletasquenãoenfrentaramoEvertonestiveramnoCTdaBarraFunda(Foto:saopaulofc.net

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