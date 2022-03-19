Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ceni avalia temporada de Rigoni no São Paulo: 'Estamos tentando que ele ganhe confiança novamente'
futebol

Ceni avalia temporada de Rigoni no São Paulo: 'Estamos tentando que ele ganhe confiança novamente'

Atacante argentino marcou o primeiro gol do São Paulo contra o Botafogo no Morumbi, mas também perdeu chance incrível durante a partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 20:12

Publicado em 19 de Março de 2022 às 20:12

Apesar de ter feito o primeiro gol do São Paulo contra o Botafogo por 2 a 1 neste sábado, no Morumbi, em partida válida pela 12ª rodada o Campeonato Paulista, o atacante Rigoni não fez uma grande partida. O jogador perdeu chance incrível com o gol aberto quando o duelo tinha o Tricolor em vantagem. O técnico Rogério Ceni disse que quer que o atleta tenha novamente a confiança de seu início no clube.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- O Rigoni é um menino ótimo, fácil de lidar no dia a dia. Ele teve uma fase quando chegou ao São Paulo de muitos gols, assistências, e estamos tentando que ele ganhe confiança novamente. Ele tem participado, fez o gol em Mirassol também quando entrou no jogo e eu acho que ele rende bem em qualquer uma das funções, seja por dentro, pela velocidade e facilidade que tem, seja por fora no um contra um, ele tem essa técnica - avaliou o comandante são-paulino.
Rogério Ceni falou da importância do jogador para a equipe e avaliou os pontos em que Rigoni ainda precisa evoluir. - A recomposição pelo lado ele precisa evoluir um pouco para jogar nessa linha de quatro. Já por dentro ele tem uma marcação um pouco melhor, não é a principal virtude de um jogador. Eu adoro o Rigoni, adoro trabalhar com ele todos os dias, e tenho certeza que ele vai chegar próximo do que foi, da importância que ele teve para o São Paulo no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, espero que ele volte a brilhar como brilhou em seu início no São Paulo - completou o treinador.
Crédito: RigonieotécnicoRogérioCenidurantepartidadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados