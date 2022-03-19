Ceni avalia temporada de Rigoni no São Paulo: 'Estamos tentando que ele ganhe confiança novamente'

Apesar de ter feito o primeiro gol do São Paulo contra o Botafogo por 2 a 1 neste sábado, no Morumbi, em partida válida pela 12ª rodada o Campeonato Paulista, o atacante Rigoni não fez uma grande partida. O jogador perdeu chance incrível com o gol aberto quando o duelo tinha o Tricolor em vantagem. O técnico Rogério Ceni disse que quer que o atleta tenha novamente a confiança de seu início no clube.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- O Rigoni é um menino ótimo, fácil de lidar no dia a dia. Ele teve uma fase quando chegou ao São Paulo de muitos gols, assistências, e estamos tentando que ele ganhe confiança novamente. Ele tem participado, fez o gol em Mirassol também quando entrou no jogo e eu acho que ele rende bem em qualquer uma das funções, seja por dentro, pela velocidade e facilidade que tem, seja por fora no um contra um, ele tem essa técnica - avaliou o comandante são-paulino.

Rogério Ceni falou da importância do jogador para a equipe e avaliou os pontos em que Rigoni ainda precisa evoluir. - A recomposição pelo lado ele precisa evoluir um pouco para jogar nessa linha de quatro. Já por dentro ele tem uma marcação um pouco melhor, não é a principal virtude de um jogador. Eu adoro o Rigoni, adoro trabalhar com ele todos os dias, e tenho certeza que ele vai chegar próximo do que foi, da importância que ele teve para o São Paulo no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, espero que ele volte a brilhar como brilhou em seu início no São Paulo - completou o treinador.