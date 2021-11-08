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futebol

Ceni aponta Calleri como titular do São Paulo no duelo com o Fortaleza

Técnico do Tricolor explicou a montagem do ataque titular contra o Bahia e colocou o centroavante como substituto de Rigoni, que está suspenso para o próximo jogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 09:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O torcedor do São Paulo vivia a expectativa para a escalação de um trio de ataque no duelo com o Bahia, no último domingo, pela 30ª rodada do Brasileirão-2021. No entanto, a escolha foi pela dupla Rigoni e Luciano, com Calleri no banco. O centroavante argentino, que retornou de lesão, já foi apontado como titular do próximo jogo pelo técnico Rogério Ceni. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A declaração do treinador são-paulino foi feita na entrevista coletiva que ele concedeu após a derrota por 1 a 0 para o adversário baiano. Na mesma resposta, Ceni explicou o motivo pelo qual optou por uma dupla e não pelo trio. Segundo ele, Calleri acabou de se recuperar de edema na coxa direita e não poderia jogar muito tempo. Agora, contra o Fortaleza, ele deve ser titular no lugar de Rigoni, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
- Nosso time se mostrou consistente com três zagueiros, um sistema que jogou contra o Internacional, se mostrou consistente, por isso nós repetimos, além do que, os três atacantes não teriam uma condição física para suportar os 90 minutos - argumentou antes de completar:
- Eu não tinha o Calleri ainda, o Calleri está voltando de lesão, deve começar a próxima partida, mas para esse jogo, assim como nós fizemos com o Rigoni também, na volta dele teve que sair mais cedo.Ceni também explicou o porquê de ter optado por colocar Calleri no lugar de Luciano e não no lugar de Rigoni. Segundo o treinador tricolor, havia uma preocupação para não perder mais um jogador pelo terceiro amarelo, pois naquela altura Rigoni já estava suspenso e Luciano era um dos pendurados.
- Hoje nós optamos pelo Luciano e pelo Rigoni, sabendo que os dois estavam pendurados, então quando o Rigoni toma o cartão, eu prefiro tirar o Luciano para preservá-lo para o próximo jogo, e colocando o Calleri.
O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Tricolor paulista ocupa apenas a 14ª posição na tabela com 37 pontos.

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