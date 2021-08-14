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futebol

Celta x Atlético de Madrid: onde assistir e as prováveis escalações

Atual campeão da La Liga, equipe de Diego Simeone encara time de Eduardo Coudet fora de casa, mas espera iniciar torneio com vitória em busca do bicampeonato...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 10:44
Crédito: Atlético de Madrid inicia busca por bicampeonato da La Liga neste domingo (CESAR MANSO / AFP
O Atlético de Madrid inicia sua trajetória em busca do bicampeonato da La Liga fora de casa diante do Celta de Vigo, neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). O clube de Diego Simeone manteu a base da última temporada, mas trouxe Rodrigo De Paul como reforço e terá um grande desafio pela frente ao enfrentar o time de Eduardo Coudet.Favoritismo, Simeone?
- Nós não variamos nosso caminho. É jogo a jogo. Entender como é a La Liga e competir como a gente vem fazendo há nove anos e meio. Queremos ser competitivos em todas as partidas que jogarmos. Melhorar na Copa do Rei, melhorar na Champions League e brigar pelo Espanhol - disse o argentino.
> Veja a tabela da La Liga
Torneio equilibrado
Após as saídas de Lionel Messi do Barcelona e de Sergio Ramos do Real Madrid, o Campeonato Espanhol promete ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Uma situação inusitada para os colchoneros, que sempre iniciaram a La Liga como uma 3ª força, mas que podem ser tratados como favoritos neste início.
FICHA TÉCNICA:Celta de Vigo x Atlético de Madrid
Data e horário: 15/8/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CELTA DE VIGO (Técnico: Eduardo Coudet)Blanco; Mallo, Araujo, Aidoo e Galan; Tapia; Nolito, Suarez e Mendez; Aspas e Mina
Desfalques: Nenhum
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Hermoso; Saul, De Paul, Koke e Carrasco; Llorente e Lemar; Suarez
Desfalques: João Félix (machucado)

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