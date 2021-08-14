Celta x Atlético de Madrid: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Atlético de Madrid inicia busca por bicampeonato da La Liga neste domingo (CESAR MANSO / AFP

O Atlético de Madrid inicia sua trajetória em busca do bicampeonato da La Liga fora de casa diante do Celta de Vigo, neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). O clube de Diego Simeone manteu a base da última temporada, mas trouxe Rodrigo De Paul como reforço e terá um grande desafio pela frente ao enfrentar o time de Eduardo Coudet.Favoritismo, Simeone?

- Nós não variamos nosso caminho. É jogo a jogo. Entender como é a La Liga e competir como a gente vem fazendo há nove anos e meio. Queremos ser competitivos em todas as partidas que jogarmos. Melhorar na Copa do Rei, melhorar na Champions League e brigar pelo Espanhol - disse o argentino.

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Torneio equilibrado

Após as saídas de Lionel Messi do Barcelona e de Sergio Ramos do Real Madrid, o Campeonato Espanhol promete ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Uma situação inusitada para os colchoneros, que sempre iniciaram a La Liga como uma 3ª força, mas que podem ser tratados como favoritos neste início.

FICHA TÉCNICA:Celta de Vigo x Atlético de Madrid

Data e horário: 15/8/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CELTA DE VIGO (Técnico: Eduardo Coudet)Blanco; Mallo, Araujo, Aidoo e Galan; Tapia; Nolito, Suarez e Mendez; Aspas e Mina

Desfalques: Nenhum

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Hermoso; Saul, De Paul, Koke e Carrasco; Llorente e Lemar; Suarez