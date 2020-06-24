Celta de Vigo vence Real Sociedad com gol de pênalti

Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo venceu a Real Sociedad por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado de pênalti por Iago Aspas, aos 45 minutos do primeiro tempo.
VITÓRIA IMPORTANTECom o resultado, o Celta de Vigo conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Os visitantes estão na 16ª colocação, com 33 pontos. O primeiro do Z4 é o Mallorca, que soma 26, mas ainda joga na rodada.
RESULTADO INJUSTOA Real Sociedad foi melhor durante a partida e teve seis finalizações no gol adversário. Por outro lado, na única vez que acertou a baliza defendida por Álex Remiro, o Celta de Vigo abriu o placar.
SALVADORRubén Blanco, goleiro do Celta de Vigo, foi quem teve o maior destaque na partida. Ele fez grandes defesas e impossibilitou a Real Sociedad de empatar o jogo.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa segunda-feira (29), a Real Sociedad visitará o Getafe, às 17h (horário de Brasília). Por outro lado, o Celta de Vigo receberá o Barcelona no sábado (27), às 12h.