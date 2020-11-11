Celta de Vigo está muito próximo da contratação de Mario Mandzukic

O Celta de Vigo e Mario Mandzukic estão muito próximos de fecharem um contrato de um ano. De acordo com o "G24", o atacante de 34 anos receberá cinco milhões de euros (cerca de R$ 31,7 milhões) pela atual temporada.Após uma curta passagem pelo Catar, Mandzukic está sem clube e chegaria ao Celta de Vigo à custo zero. Esse seria um retorno do croata ao futebol espanhol, onde atuou pelo Atlético de Madrid e marcou 20 gols em 43 jogos.
Ao chegar ao clube espanhol, Mandzukic provavelmente encontrará Eduardo Coudet, ex-treinador do Internacional e que está praticamente fechado com o Celta de Vigo. Na segunda-feira, Òscar García Junyent foi demitido após sete jogos sem vencer.