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futebol

Celta de Vigo empresta zagueiro brasileiro ao Toluca, do México

No clube espanhol desde 2015, Ralph Silva já está em solo mexicano para assinar por empréstimo com o Toluca. Atleta, a princípio, chega para a equipe sub-23...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 16:14
Crédito: Arquivo Pessoal
Atleta do Celta de Vigo, tradicional clube da elite espanhola, o zagueiro brasileiro Ralph Silva está de casa nova. O defensor de 24 anos já está no México para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com a equipe do Toluca. Inicialmente, o atleta chega para defender a equipe sub-23 na reta final da competição disputada pela categoria.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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- Fico muito feliz com a oportunidade de defender um clube tão tradicional como o Toluca. Espero poder ajudar nessa reta final da competição e conquistar os objetivos junto com meus novos companheiros. Chego aqui para somar, trabalhando com muita humildade e dedicação para conquistar meu espaço na equipe e a confiança do treinador - disse o brasileiro, que tem passagem por URT, Tombense e Rio Branco-ES no futebol nacional.
Após anos no futebol espanhol, Ralph agora terá um desafio inédito em outro país. Contratado pelo Celta em 2015, o jogador já foi cedido por empréstimo ao Órdenes e UD Logroñés, clubes de menor expressão na Espanha, e agora terá nova oportunidade no Toluca. A experiência com anos no exterior e a fluência no idioma são pontos que motivam o brasileiro nesta nova empreitada.
- A experiência que trago do Celta e de outros clubes por onde passei será fundamental nessa nova jornada no futebol mexicano. É um mercado que vem ganhando muito destaque no cenário internacional e espero poder fazer um bom papel. Vamos nos dedicar ao máximo para poder dar saltos ainda maiores na carreira na sequência - completou.

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