Celta de Vigo empresta zagueiro brasileiro ao Toluca, do México

Crédito: Arquivo Pessoal

Atleta do Celta de Vigo, tradicional clube da elite espanhola, o zagueiro brasileiro Ralph Silva está de casa nova. O defensor de 24 anos já está no México para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com a equipe do Toluca. Inicialmente, o atleta chega para defender a equipe sub-23 na reta final da competição disputada pela categoria.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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- Fico muito feliz com a oportunidade de defender um clube tão tradicional como o Toluca. Espero poder ajudar nessa reta final da competição e conquistar os objetivos junto com meus novos companheiros. Chego aqui para somar, trabalhando com muita humildade e dedicação para conquistar meu espaço na equipe e a confiança do treinador - disse o brasileiro, que tem passagem por URT, Tombense e Rio Branco-ES no futebol nacional.

Após anos no futebol espanhol, Ralph agora terá um desafio inédito em outro país. Contratado pelo Celta em 2015, o jogador já foi cedido por empréstimo ao Órdenes e UD Logroñés, clubes de menor expressão na Espanha, e agora terá nova oportunidade no Toluca. A experiência com anos no exterior e a fluência no idioma são pontos que motivam o brasileiro nesta nova empreitada.