futebol

Celta de Vigo empresta brasileiro Ralph Silva ao Al-Ahli, do Qatar

Revelado pelo Guaratinguetá, zagueiro vai jogar no Oriente Médio essa temporada...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 20:17
O Al-Ahli, do Qatar, acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Ralph Silva, de 25 anos, que pertence ao Celta de Vigo, da Espanha. Revelado pelo Guaratinguetá, o xerife chegou ao clube espanhol na temporada 2014/2015.Além de ter vestido as cores do clube comandando pelo técnico Eduardo Coudet, Ralph soma passagens pelo Órdenes, e pelo Logroñés, também da Espanha. Essa será sua primeira experiência em solo asiático.
- Estou feliz com essa oportunidade. Um novo desafio na minha carreira, uma nova história que Deus fez por mim. Que eu possa representar e conquistar os objetivos do clube - disse o xerife, antes de falar sobre o novo país:
- Li bastante a respeito. Um país que tem se modernizado bastante, espero aprender bastante a cultura daqui, e confesso que estou ansioso pela Copa do Mundo. Quem sabe eu não veja de perto os jogos? (Risos) - concluiu Ralph.
Crédito: Ralph Silva deixou o Celta para atuar por empréstimo no futebol do Qatar (Foto: Divulgação/Celta

