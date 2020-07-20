futebol

Ceballos se diz feliz no Arsenal, mas que futuro depende do Real Madrid

Meio-campista está emprestado aos Gunners há um ano e acredita que está adaptado ao futebol inglês. Espanhol faz diversos elogios para Mikel Arteta como treinador...
Publicado em 20 de Julho de 2020 às 13:55

Crédito: Reprodução
O meio-campista Dani Ceballos está aproveitando suas chances e tendo cada vez mais oportunidades de atuar no Arsenal de Mikel Arteta. Após um início difícil, marcado por lesões, o jogador que pertence ao Real Madrid não sabe se permanecerá na Inglaterra por mais uma temporada, mas se diz feliz em Londres, em entrevista para a “Sky Sports”.
- Neste momento, só estou pensando nos próximos jogos, porque se ganharmos, teremos chances de nos classificarmos para a Liga Europa. Depois, tenho que estar tranquilo e retornar ao Real Madrid, que deve tomar uma decisão, pois tenho contrato pelos próximos três anos.
O espanhol disse estar satisfeito no Arsenal e teceu diversos elogios ao comandante dos Gunners.
- Estou muito feliz no Arsenal. É um clube que já tenho um ano de experiência, mas meu futuro depende do Real Madrid. (Arteta) É muito inteligente para ser um treinador tão jovem. Sabe muito sobre vários aspectos do jogo e trabalha bem taticamente. Acredito que será um treinador que estará entre os melhores do mundo.
Ceballos já esteve mais próximo de retornar para o futebol espanhol do que neste momento da temporada. O meio-campista já fez 34 jogos com a camisa do Arsenal neste primeiro ano e participou com dois gols e duas assistências.

