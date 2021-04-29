Ceballos revela que deve deixar o Arsenal em definitivo

Crédito: Ceballos pode retornar ao Betis na próxima temporada (ALEX LIVESEY / POOL / AFP

Ceballos, meio-campista do Arsenal, nao deve ficar no clube para a próxima temporada. O espanhol, que está emprestado pelo Real Madrid, disse ao programa "Onda Cero" que prefere atuar na La Liga do que na Premier League e vê difícil uma renovação com os Gunners.- Para ser honesto, eu prefiro muito mais a La Liga. A Premier League é completa, mas a Espanha é melhor para o meu estilo. Outro empréstimo será difícil para os dois lados, o meu e o do Real Madrid.

Apesar de pertencer ao clube merengue, o jogador de 24 anos é especulado no Betis, equipe em que se destacou.

- Eu estou próximo de completar 25 anos em agosto e quero me estabelecer em um lugar onde me sinta importante. Tenho muita afeição pelo Betis, sou torcedor, assisto todos os jogos e Pellegrini é um grande treinador.