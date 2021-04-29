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futebol

Ceballos revela que deve deixar o Arsenal em definitivo

Meio-campista não acredita em renovação de empréstimo com o clube inglês e tem o desejo de retornar ao futebol espanhol. Atleta pertence ao Real Madrid...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 11:07
Crédito: Ceballos pode retornar ao Betis na próxima temporada (ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Ceballos, meio-campista do Arsenal, nao deve ficar no clube para a próxima temporada. O espanhol, que está emprestado pelo Real Madrid, disse ao programa "Onda Cero" que prefere atuar na La Liga do que na Premier League e vê difícil uma renovação com os Gunners.- Para ser honesto, eu prefiro muito mais a La Liga. A Premier League é completa, mas a Espanha é melhor para o meu estilo. Outro empréstimo será difícil para os dois lados, o meu e o do Real Madrid.
Apesar de pertencer ao clube merengue, o jogador de 24 anos é especulado no Betis, equipe em que se destacou.
- Eu estou próximo de completar 25 anos em agosto e quero me estabelecer em um lugar onde me sinta importante. Tenho muita afeição pelo Betis, sou torcedor, assisto todos os jogos e Pellegrini é um grande treinador.
Ceballos está em sua segunda temporada com os Gunners, mas nunca conseguiu ser titular absoluto sob comando de Mikel Arteta. Nesta temporada, o atleta participou de 37 partidas e contribuiu com três assistências para os companheiros.

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