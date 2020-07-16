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futebol

Cearense: Fortaleza vence o Ceará e fecha com a melhor campanha da Segunda Fase

Tricolor jogou melhor em grande parte do confronto, derrotou o rival e vai com vantagem para a semifinal...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 03:39

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 03:39
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 1 e ficou com a melhor campanha da Segunda Fase do estadual, com 18 pontos. O Vozão termina na vice-liderança, com 14 pontos.O duelo
Os dois times começaram o clássico em alta velocidade. Se o Ceará tentava ditar o ritmo, o Fortaleza respondia com a velocidade e tentava achar espaços na defesa do Vozão, que interceptava as decidas.
Aos 28 minutos, a sempre perigosa bola parada fez efeito ao time do Fortaleza. No escanteio, Wellington Paulista desviou e venceu Fernando Prass, 1 a 0.
O Vozão chegou a balançar a rede através de Charles, mas o volante estava impedido e o tento do Ceará foi anulado.
Na etapa final o Fortaleza veio fulminante e contou com Yuri César. O garoto que tem se destacado na retomada do futebol, pegou de primeira e estufou a rede do Vozão, 2 a 0.
O estrago poderia ter ficado maior para o Ceará se não fosse Fernando Prass. Confiante no jogo, o Fortaleza tentou ampliar a vantagem, mas parou no goleiro em cabeçada de Romarinho.
Sem inspiração, o Ceará pouco fazia com a bola nos pés e conseguiu apenas nos acréscimos descontar através de Bergson. No cruzamento, o atacante mandou para dentro da rede, mas já era tarde demais.

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