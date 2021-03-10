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futebol

Cearense: Ferroviário bate o Ceará e Fortaleza vence o Atlético-CE

Duelos marcaram a abertura da Segunda Fase do Campeonato Cearense...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:28
Foi dada a largada na Segunda Fase do Campeonato Cearense e a dupla Fortaleza e Ceará conseguiram resultados bem distintos. Enquanto o Leão venceu, o Vozão foi superado no clássico diante do Ferroviário.
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Ferroviário x Ceará
O primeiro gol do jogo foi do Ferroviário. Após cobrança de escanteio, a zaga do Vozão se atrapalhou e Wendson mandou para o fundo da rede, 1 a 0. O empate do Ceará só veio na etapa final através de Jacaré, que aproveitou cruzamento da direita e estufou o gol. A vitória do Tricolor saiu nos acréscimos, quando Polegar levantou e Wendson pulou para sacramentar o triunfo, 2 a 1.
Atlético-CE x Fortaleza
No outro jogo da tarde, o Fortaleza não sofreu e de maneira convincente, levou a melhor em cima do Atlético-CE. O primeiro gol veio com Robson, que aproveitou a sobra na área para abrir o placar. Na etapa final, David recebeu assistência de Luiz Henrique e definiu o marcador, 2 a 0.
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Outros jogos
Nos dois confrontos que sacramentaram a rodada de estreia, o Caucaia venceu o Pacajus por 4 a 2 e o Crato levou a melhor diante do Icasa por 1 a 0.

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