Cearense: Ferroviário bate o Ceará e Fortaleza vence o Atlético-CE

Foi dada a largada na Segunda Fase do Campeonato Cearense e a dupla Fortaleza e Ceará conseguiram resultados bem distintos. Enquanto o Leão venceu, o Vozão foi superado no clássico diante do Ferroviário.

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Ferroviário x Ceará

O primeiro gol do jogo foi do Ferroviário. Após cobrança de escanteio, a zaga do Vozão se atrapalhou e Wendson mandou para o fundo da rede, 1 a 0. O empate do Ceará só veio na etapa final através de Jacaré, que aproveitou cruzamento da direita e estufou o gol. A vitória do Tricolor saiu nos acréscimos, quando Polegar levantou e Wendson pulou para sacramentar o triunfo, 2 a 1.

Atlético-CE x Fortaleza

No outro jogo da tarde, o Fortaleza não sofreu e de maneira convincente, levou a melhor em cima do Atlético-CE. O primeiro gol veio com Robson, que aproveitou a sobra na área para abrir o placar. Na etapa final, David recebeu assistência de Luiz Henrique e definiu o marcador, 2 a 0.

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