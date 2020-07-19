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Ceará x Ferroviário decidem a última vaga na final do Cearense

Duelo entre os rivais acontece na tarde deste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 22:01

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 22:01

Crédito: AFP PHOTO
O domingo será especial na Arena Castelão. A partir das 16h (Horário de Brasília), o Ceará mede forças com o Ferroviário em duelo que vale vaga na grande final do Campeonato Cearense.Por conta da melhor campanha na fase anterior, o Ceará joga pelo empate. Sendo assim, cabe ao Ferroviário a vitória para conseguir avançar na competição.
Ceará
Após 16 partidas invictas, o Ceará foi superado na última rodada da Segunda Fase pelo Fortaleza e com isso não ficou com a melhor campanha. Agora, o elenco de Guto Ferreira terá a missão de evitar um mal-estar e dar a resposta ao seu torcedor.
Apesar da maratona de jogos nas próximas semanas, o Ceará vai com o que tem de melhor para tirar qualquer possibilidade de dar zebra.
Ferroviário
Consciente que precisa atacar desde os primeiros minutos, o Ferroviário quer surpreender o Vozão e carimbar a sua vaga na final do estadual. Lembrando que, o Ferrão não vence o estadual desde a temporada 2015.
Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vinícius; Lima, Rafael Sóbis, Felipe SIlva.
Provável escalação do Ferroviário: Nícolas; Gabriel Cassimiro, Vitão, Jonas, Willian Machado; Felipe Macena, Diego Lorenzi, Wellington Rato; Tito, Dedé, Yago.

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