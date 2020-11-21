Ceará x Atlético-MG. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: No turno deu Galo, e agora a equipe mineira tenta se segurar na liderança do campeonato-(Divulgação Twitter

O Atlético-MG enfrenta o Ceará neste domingo, 22 de novembro, às 16h, no Castelão, pela 22ª segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, líder com 38 pontos, quer segurar a ponta, enquanto o Vozão, luta para se distanciar do Z4. A equipe cearense ocupa a 15ª posição, com 24 pontos, um a menos do que o 17º Vasco.

O time continua sofrendo com o surto de Covid-19 no clube, com mais três casos confirmados: do auxiliar Éder Aleixo, do goleiro Everson e do volante Jair, que serão desfalques certos do time no duelo deste fim de semana.

O técnico Jorge Sampaoli, que também está com o coronavírus, deve estar, á distância, tentando achar uma formação para o Galo encarar o Vozão no Castelão. O substituto de Everson será Rafael, mas para ocupar a vaga de Jair, o treinador deve ter alguma dificuldade em montar o meio de campo. O mais provável que Leandro Zago siga no banco de reservas.

Os nomes mais prováveis para o setor seriam de Alan Franco e Allan, porém, ambos estão infectados. O Galo deve acionar algum jogador do Sub-20 para ajudar a compor a equipe. Serão 10 atletas de fora por pelo menos mais duas semanas. São eles: Victor, Everson, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Alan Franco, Sávio e Vargas. FICHA TÉCNICA​CEARÁ X ATLÉTICO-MG Data-Horário: 22 de novembro, às 16hEstádio-Local: Castelão- Fortaleza - (CE)Árbitro:Raphael Claus(SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis(SP) e Alex Ang Ribeiro(SP)VAR:Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, Globo Minas, Itatiaia FM-95,7, Super FM 91,7. TV Verdes Mares