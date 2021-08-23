Ceará volta a decepcionar e ganha mais um concorrente pelo G-6

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na tarde do último domingo, o Ceará recebeu o Flamengo na Arena Castelão, mas não conseguiu sair de campo com o resultado esperado e apenas empatou por 1 a 1.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O placar impediu que o Vozão novamente entrasse na zona de classificação da Libertadores, já que o Athletico tropeçou mais uma vez.

O problema é que o Furacão perdeu do Corinthians, que ultrapassou o Ceará e agora fica com a 6ª vaga da classificação.

Calendário