Ceará volta a decepcionar e ganha mais um concorrente pelo G-6

Na tarde do último domingo, o Ceará recebeu o Flamengo na Arena Castelão, mas não conseguiu sair de campo com o resultado esperado e apenas empatou por 1 a 1.
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O placar impediu que o Vozão novamente entrasse na zona de classificação da Libertadores, já que o Athletico tropeçou mais uma vez.
O problema é que o Furacão perdeu do Corinthians, que ultrapassou o Ceará e agora fica com a 6ª vaga da classificação.
Calendário
Fica a esperança que a semana livre dê resultados positivos e o Ceará volte a somar pontos contra o América-MG. Um triunfo pode colocar a equipe no sonhado G-6.