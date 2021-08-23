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futebol

Ceará volta a decepcionar e ganha mais um concorrente pelo G-6

Vozão chegou ao terceiro duelo sem vencer e acabou ultrapassado pelo Corinthians na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 18:15

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:15

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na tarde do último domingo, o Ceará recebeu o Flamengo na Arena Castelão, mas não conseguiu sair de campo com o resultado esperado e apenas empatou por 1 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar impediu que o Vozão novamente entrasse na zona de classificação da Libertadores, já que o Athletico tropeçou mais uma vez.
O problema é que o Furacão perdeu do Corinthians, que ultrapassou o Ceará e agora fica com a 6ª vaga da classificação.
Calendário
Fica a esperança que a semana livre dê resultados positivos e o Ceará volte a somar pontos contra o América-MG. Um triunfo pode colocar a equipe no sonhado G-6.

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