Ceará vive seca de vitórias no Campeonato Brasileiro

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

A situação do Ceará no Campeonato Brasileira é delicada. Na tarde do último sábado, o Vozão foi a Caxias do Sul e ficou no empate sem gols diante do Juventude.

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Apesar de permanecer com uma pequena gordura da zona de rebaixamento, o desempenho faz o torcedor se preocupar com a sequência do torneio.

Nos últimos cinco jogos, o Ceará somou quatro empates e uma derrota, situação que colocou o clube na 14ª colocação, com 32 pontos.

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