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futebol

Ceará vive seca de vitórias no Campeonato Brasileiro

Vozão empatou com o Juventude fora de casa e permanece sem crescer no torneio nacional...

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 11:34

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 11:34
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
A situação do Ceará no Campeonato Brasileira é delicada. Na tarde do último sábado, o Vozão foi a Caxias do Sul e ficou no empate sem gols diante do Juventude.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de permanecer com uma pequena gordura da zona de rebaixamento, o desempenho faz o torcedor se preocupar com a sequência do torneio.
Nos últimos cinco jogos, o Ceará somou quatro empates e uma derrota, situação que colocou o clube na 14ª colocação, com 32 pontos.
Recuperação
A chance de mudar o panorama do time é no próximo domingo, quando o Ceará mede forças contra o Fluminense, na Arena Castelão.

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