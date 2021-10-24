Ceará vive seca de vitórias no Campeonato Brasileiro

A situação do Ceará no Campeonato Brasileira é delicada. Na tarde do último sábado, o Vozão foi a Caxias do Sul e ficou no empate sem gols diante do Juventude.
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Apesar de permanecer com uma pequena gordura da zona de rebaixamento, o desempenho faz o torcedor se preocupar com a sequência do torneio.
Nos últimos cinco jogos, o Ceará somou quatro empates e uma derrota, situação que colocou o clube na 14ª colocação, com 32 pontos.
Recuperação
A chance de mudar o panorama do time é no próximo domingo, quando o Ceará mede forças contra o Fluminense, na Arena Castelão.