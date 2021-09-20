Ceará vive jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Se durante um período do 1º turno o Ceará pleiteou uma vaga no grupo da Libertadores, atualmente a história é bem diferente.

Nem mesmo a troca no comando parece dar jeito no Vozão, que continua em queda livre na classificação do Campeonato Brasileiro.

No fim de semana, o empate sem gols contra o Santos aumentou o jejum de vitórias do time no torneio nacional para seis jogos.

Desde o triunfo em cima do Fortaleza, o Ceará coleciona três empates e três derrotas. Para deixar a situação ainda mais preocupante, o Vozão não marcou nos últimos três confrontos.

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