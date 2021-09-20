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futebol

Ceará vive jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro

Vozão está em má fase e não conseguiu somar vitórias nos últimos seis confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 11:55

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Se durante um período do 1º turno o Ceará pleiteou uma vaga no grupo da Libertadores, atualmente a história é bem diferente.
Nem mesmo a troca no comando parece dar jeito no Vozão, que continua em queda livre na classificação do Campeonato Brasileiro.
No fim de semana, o empate sem gols contra o Santos aumentou o jejum de vitórias do time no torneio nacional para seis jogos.
Desde o triunfo em cima do Fortaleza, o Ceará coleciona três empates e três derrotas. Para deixar a situação ainda mais preocupante, o Vozão não marcou nos últimos três confrontos.
Chapecoense
A oportunidade de recuperar o bom momento é no fim de semana, quando o time de Tiago Nunes encara a Chapecoense.

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