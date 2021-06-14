Ceará vive jejum de vitórias na temporada

Crédito: Fausto Filho / Ceará SC

Considerado uma das principais forças do futebol nordestino, o Ceará passa por um momento delicado neste início do Campeonato Brasileiro e a pressão no clube é grande.

Após estrear com vitória diante do Grêmio, o Vozão não conseguiu mais vencer nos jogos seguintes e ainda teve a eliminação na Copa do Brasil diante do Fortaleza, o seu maior rival.

Para entender a situação ruim, nos últimos quatro jogos, a equipe somou dois empates e duas derrotas.

O ataque, um ponto forte do time comandado por Guto Ferreira, deixou de apresentar bons números e tem dois gols marcados. A defesa levou sete gols.

Calendário