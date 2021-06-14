AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ceará vive jejum de vitórias na temporada

Desde a vitória contra o Grêmio, o time de Guto Ferreira acumula dois empates e duas derrotas...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 14:20
Crédito: Fausto Filho / Ceará SC
Considerado uma das principais forças do futebol nordestino, o Ceará passa por um momento delicado neste início do Campeonato Brasileiro e a pressão no clube é grande.
Após estrear com vitória diante do Grêmio, o Vozão não conseguiu mais vencer nos jogos seguintes e ainda teve a eliminação na Copa do Brasil diante do Fortaleza, o seu maior rival.
Para entender a situação ruim, nos últimos quatro jogos, a equipe somou dois empates e duas derrotas.
O ataque, um ponto forte do time comandado por Guto Ferreira, deixou de apresentar bons números e tem dois gols marcados. A defesa levou sete gols.
Calendário
A chance de recuperação é no meio da semana, quando o Ceará recebe o Bahia, na Arena Castelão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 habilidades incríveis do signo de Sagitário que todo o zodíaco pode “copiar”
Imagem de destaque
'Já fui árbitro em uma Copa do Mundo — e garanto a você que não existe favorecimento'
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Acidente entre três carros deixa quatro pessoas feridas na BR 101, em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados