Ceará viaja para encarar o Galo com desfalques

Crédito: Ceará/Felipe Santos

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Ceará terá uma missão árdua neste fim de semana. No Mineirão, a equipe de Guto Ferreira encara o Atlético-MG, que venceu os dois jogos que disputou na competição.Para deixar a situação ainda mais dramática, o Ceará viaja para Belo Horizonte com seis desfalques, o que força a comissão técnica a explorar o seu elenco.

Por outro lado, Guto Ferreira terá os retornos do zagueiro Klaus e o lateral Bruno Pacheco, poupados diante do Grêmio, estão de volta ao time.

Confira o boletim médico do Ceará: