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futebol

Ceará viaja para encarar o Galo com desfalques

Sem vencer no BR-20, o técnico Guto Ferreira vai quebrar a cabeça para montar o Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 17:58

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:58

Crédito: Ceará/Felipe Santos
Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Ceará terá uma missão árdua neste fim de semana. No Mineirão, a equipe de Guto Ferreira encara o Atlético-MG, que venceu os dois jogos que disputou na competição.Para deixar a situação ainda mais dramática, o Ceará viaja para Belo Horizonte com seis desfalques, o que força a comissão técnica a explorar o seu elenco.
Por outro lado, Guto Ferreira terá os retornos do zagueiro Klaus e o lateral Bruno Pacheco, poupados diante do Grêmio, estão de volta ao time.
Confira o boletim médico do Ceará:
Brock: recuperado de lesão no adutor direito, atleta foi liberado para iniciar a transição.Vina: recuperado de lesão muscular na parte posterior da coxa, está liberado para transição.Tiago Pagnussat: com estiramento na panturrilha direita, segue em tratamento fisioterápico.Rodrigão: segue com tratamento por conta de dores na tíbia.Felipe Baixola: em fase final de transição, recuperado de estiramento na parte posterior da coxa direita.Rogério: treina na academia

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