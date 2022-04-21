Ceará vence o Tombense-MG e abre boa vantagem para o duelo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

No estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, em jogo válido pela partida de ida da Copa do Brasil, o Ceará venceu o Tombense pelo placar de 2 a 0 e abriu boa vantagem para o confronto da volta no Castelão, dia 11 de maio. Vina foi o artilheiro da partida marcando um gol em cada tempo, sendo o primeiro em cobrança de falta e o segundo em bela conclusão dentro da área do Gavião. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA PARTIDA

TOMBENSE COMEÇA MELHORJogando em casa, o Tombense iniciou a partida buscando mais o gol. Aos 5 e 6 minutos, em lances com Jordan e Marcelinho, respectivamente, o time mineiro conseguiu construir boas jogadas e levou perigo à meta do goleiro João Ricardo, do Ceará.

CEARÁ ABRE O PLACARApós suportar a pressão inicial do Tombense, o Ceará foi ao ataque e conseguiu achar o seu gol na base da bola parada. Aos 13 minutos, em cobrança de falta, Vina mostrou toda sua qualidade ao marcar um belo gol: 1 a 0 para o Vozão.

TOMBENSE VOLTA A PRESSIONAR, MAS A BOLA NÃO ENTRAApós o gol, o Tombense partiu para o ataque atrás do gol do empate. Marcelinho, Mingotti e Jean Lucas tiveram boas oportunidades para marcar, mas o goleiro João Ricardo e a falta de pontaria do ataque do Gavião foram determinantes para o Vozão continuar em vantagem.

CEARÁ QUASE MARCA O SEGUNDOApesar do domínio do Tombense, o Ceará era muito perigoso quando descia para o ataque. Aos 42 minutos, após belo passe de Erick, Vina quase ampliou o placar para o Vozão, mas Felipe Garcia fez boa defesa e salvou o Gavião.

SEGUNDO TEMPO

MESSIAS, DO CEARÁ, É EXPULSOA etapa complementar começou com o Ceará se complicando. Mingotti escapou em velocidade, mas foi agarrado por Messias quando ficaria cara a cara com o goleiro João Ricardo. O árbitro não teve outra escolha e expulsou o zagueiro do Vozão.

MARCELINHO ACERTA O TRAVESSÃO DO CEARÁNa cobrança de falta que valeu a expulsão do zagueiro Messias, Marcelinho bateu muito bem e carimbou o travessão do goleiro João Ricardo, do Ceará. Por pouco o Tombense não empatou a partida.

TOMBENSE PRESSIONA, MAS O CEARÁ TAMBÉM ASSUSTAO jogo era bom e oportunidades continuavam a ser criadas de ambos os lados. João Ricardo teve trabalho para evitar o empate do Tombense. Apesar de ter construído menos chances, o Ceará levou muito perigo com Gabriel Lacerda e Mendoza.

VINA DECIDE, CEARÁ AMPLIA O PLACAR E MATA O JOGOO Tombense continuava insistindo atrás do empate, mas a bola não entrava. Para piorar a situação, a defesa do Gavião vacilou e o Ceará ampliou o placar. Vina recebeu a bola na área com liberdade, limpou toda a marcação e bateu no canto para aumentar a vantagem e definir a vitória para o time Cearense: 2 a 0 para o Vozão.