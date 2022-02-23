Ceará vence Iguatu no Castelão e abre vantagem nas quartas de final do Campeonato Cearense

Fazendo sua estreia no Campeonato Cearense de 2022 já na fase de quartas de final, o Ceará venceu o Iguatu por 2 a 1 na noite desta terça-feira (22), no Castelão. Os gols do Vozão foram anotados por Mendoza e Zé Roberto, ambos de pênalti. Davi descontou para os visitantes.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (26), às 17h45, em partida válida pela volta das quartas de final do Campeonato Cearense de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQUE PRESSÃOOs primeiros 20 minutos na Arena Castelão foram de intensa pressão do Ceará. Fazendo sua estreia já na fase de quartas de final do estadual, o Vozão dominou as ações ofensivas e deu pouco espaço para o Iguatu atacar.

A primeira grande chance se deu quando Léo Rafael cruzou na área e Kelvyn apareceu chutando cruzado, com perigo. Logo depois, Mendoza aproveitou uma sobra de bola, mas acabou mandando longe.

DOIS PÊNALTIS, DOIS GOLSA parte final do primeiro tempo continuou mostrando o Ceará como grande protagonista. Aos 20 minutos, Léo Rafael finalizou e a bola bateu na mão de Uesles. Com o pênalti marcado, Mendoza bateu firme, cruzado, e abriu o placar no Castelão.

Minutos mais tarde veio o 2 a 0. Michel Macedo invadiu a área e foi derrubado por Marcondi. Ao invés de Mendoza, Zé Roberto assumiu a responsabilidade da cobrança e aumentou a vantagem da equipe da casa, levando os dois gols de diferença para o intervalo.

QUANDO CHEGOU...A volta para o segundo tempo foi mais equilibrada. Precisando correr atrás do prejuízo, o Iguatu teve um pouco mais a bola, mas mesmo assim encontrou dificuldades para chegar. Quando finalmente conseguiu uma finalização efetiva, marcou. Davi recebeu e bateu cruzado para reduzir a vantagem do Ceará no marcador.

O gol sofrido reanimou o Ceará, que entrou morno no segundo tempo. Mendoza teve a chance de devolver a vantagem maior para o Vozão, mas parou na defesa de Léo. Pouco depois, Marlon também teve sua oportunidades, porém finalizou para fora.

POUCAS CHANCESDo meio para o final do jogo, tanto Ceará quanto Iguatu criaram poucas ações ofensivas e acabaram se anulando. Mesmo com as mexidas dos dois técnicos, os goleiros tiveram pouco trabalho.

Como resultado das poucas chances criadas e dos dois times pouco inspirados na reta final, o confronto se encerrou em 2 a 1 a favor do Ceará, dando a vantagem no jogo da volta ao Vozão.FICHA TÉCNICACEARÁ X IGUATU​​​​​Local: Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 22/02/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)​Cartões amarelos: Uesles, Léo (Iguatu), Erick (Ceará)Cartões vermelhos: -

GOLS: Mendoza (21'/1°T) (1-0), Zé Roberto (27'/1°T) (2-0), Davi (15'/2°T) (2-1)

CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)

João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Messias e Victor Luis (Erick, aos 0'/2°T); Richardson (Geovane, aos 7'/2°T), Vina e Léo Rafael (Marlon, aos 0'/2°T); Kelvyn (Nino Paraíba, aos 36'/2°T), Zé Roberto (Gabriel Santos, aos 23'/2°T) e Mendoza.

IGUATU (Técnico: Washington Luiz)

Léo; Ray, Uesles, Marcondi, Dodó (Diogo Fogliato, aos 21'/2°T) e Talys (Menezes, aos 33'/2°T); Bruno Ocara, Bruno Menezes e Romário (Otacílio Marcos, aos 30'/2°T); Patuta (França, aos 30'/2°T) e Romário Becker (Davi, aos 0'/2°T).