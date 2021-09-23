Ceará vê na Chape a grande chance de iniciar a sua recuperação

Crédito: Atacante Jael durante treino no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC

Na seca de vitórias do Campeonato Brasileiro, o Ceará volta a campo no fim de semana e encara a Chapecoense, na Arena Castelão.

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Apesar de pregar respeito ao Verdão do Oeste, dentro do elenco, o entendimento é que a vitória é o único resultado aceitável.

A Chapecoense está na lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos conquistados e com apenas uma vitória no torneio.