AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ceará vai em busca da trinca diante do Athletico

Após vencer Goiás e Palmeiras, Vozão busca o terceiro triunfo consecutivo no torneio...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 16:38
Crédito: Cesar Greco
Na briga por uma vaga nos torneios continentais, o Ceará vai encarar o Athletico no próximo fim de semana, adversário que tem os mesmos objetivos que o Vozão.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Para confirmar o bom momento, o time comandado por Guto Ferreira vai em busca de algo que conseguiu apenas uma vez neste Brasileirão: três vitórias seguidas.
No turno, o Ceará levou a melhor nos duelos contra o Bahia, Atlético-GO e Fortaleza. Agora, na reta final da competição, o Vozão derrotou Goiás e Palmeiras de maneira incontestáveis e quer embalar a nova trinca.
+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento
Arena da Baixada
No turno do Campeonato Brasileiro, o Ceará visitou o Athletico e ficou no empate sem gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Herança, disputa entre herdeiros
Protocolo de família não resolve mais do que uma boa conversa
Residência em Cariacica fica destruída após incêndio
Técnica de enfermagem é presa por atear fogo em casa e matar homens em Cariacica
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados