Ceará vai em busca da trinca diante do Athletico

Crédito: Cesar Greco

Na briga por uma vaga nos torneios continentais, o Ceará vai encarar o Athletico no próximo fim de semana, adversário que tem os mesmos objetivos que o Vozão.

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Para confirmar o bom momento, o time comandado por Guto Ferreira vai em busca de algo que conseguiu apenas uma vez neste Brasileirão: três vitórias seguidas.

No turno, o Ceará levou a melhor nos duelos contra o Bahia, Atlético-GO e Fortaleza. Agora, na reta final da competição, o Vozão derrotou Goiás e Palmeiras de maneira incontestáveis e quer embalar a nova trinca.

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