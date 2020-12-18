Ceará vai com força máxima para cima do Fortaleza

Crédito: Felipe Santos/Ceará

O próximo domingo é decisivo para o Ceará. Após ser derrotado pelo Atlético-GO, o Vozão foca as atenções no clássico contra o Fortaleza para tentar subir na classificação do Brasileiro.

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Para o jogo contra o maior rival, o técnico Guto Ferreira terá a volta do atacante Vina, que costuma decidir em jogos importantes.

Provável Escalação: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Vina, Lima, Léo Chú e Cléber.Situação na tabela