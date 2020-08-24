Ceará treina no Porangabuçu após triunfo no Brasileirão

Crédito: Felipe Santos/Ceará

A semana começou mais leve para o Ceará. Após colecionar quatro jogos sem vencer, o Vozão finalmente ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro e a vítima foi o Bahia, na Arena Castelão.Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou ao CT de Porangabuçu e deu início aos trabalhos que visa o duelo da Copa do Brasil, diante do Vitória, na próxima quarta-feira.

No jogo de ida, o Ceará venceu por 1 a 0 e joga por um simples empate na cidade de Salvador para avançar. Se perder por um gol, o Vozão decide vaga nos pênaltis e revés por dois gols dá a vaga ao Vitória.

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