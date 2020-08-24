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futebol

Ceará treina no Porangabuçu após triunfo no Brasileirão

Antes do Bahia, o Vozão colecionava quatro jogos sem vencer e elenco estava pressionado...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 14:43

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:43

Crédito: Felipe Santos/Ceará
A semana começou mais leve para o Ceará. Após colecionar quatro jogos sem vencer, o Vozão finalmente ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro e a vítima foi o Bahia, na Arena Castelão.Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou ao CT de Porangabuçu e deu início aos trabalhos que visa o duelo da Copa do Brasil, diante do Vitória, na próxima quarta-feira.
No jogo de ida, o Ceará venceu por 1 a 0 e joga por um simples empate na cidade de Salvador para avançar. Se perder por um gol, o Vozão decide vaga nos pênaltis e revés por dois gols dá a vaga ao Vitória.
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Após o seu compromisso pela Copa do Brasil, o Ceará volta a campo no fim de semana, quando encara o Atlético-GO, fora de casa.

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