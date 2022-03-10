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futebol

Ceará trabalha de olho na Copa do Brasil

Vozão realizou mais um treino tático nesta quinta-feira para encarar a Tuna Luso...
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Publicado em 

10 mar 2022 às 15:58

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O Ceará segue se preparando para enfrentar a Tuna Luso, pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. Na manhã desta quinta-feira, 10, o elenco comandado por Tiago Nunes realizou a terceira atividade desta semana.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
A manhã foi de trabalhos 100% voltados para a parte tática. Em campo, Tiago Nunes comandou atividades de movimentação com bola e em gramado reduzido.
Até o confronto com a Tuna Luso, marcado para terça-feira, 15/03, o elenco alvinegro realizará outras quatro atividades. Entre sexta-feira e domingo, as atividades ocorrerão no período da manhã. Na véspera da partida, o trabalho acontecerá na parte da tarde.
Crédito: FelipeSantos/CearáSC

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