Ceará terá 'reforços' para encarar o Flamengo

Após ser derrotado pelo Internacional fora de casa, o Ceará vai buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, atual campeão do torneio e da Libertadores da América.Apesar da dificuldade que terá pelo caminho, o Vozão conta com a volta do técnico Guto Ferreira, o zagueiro Luiz Otávio, os laterais Samuel Xavier e Bruno Pacheco e o atacante Leandro Carvalho, todos suspensos na jornada passada.