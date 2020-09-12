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futebol

Ceará terá 'reforços' para encarar o Flamengo

Suspensos no último jogo, o técnico Guto Ferreira, os laterais Samuel Xavier e Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Leandro Carvalho estão de volta...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 18:16
Crédito: Mauro Jefferson/Cearasc.com
Após ser derrotado pelo Internacional fora de casa, o Ceará vai buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, atual campeão do torneio e da Libertadores da América.Apesar da dificuldade que terá pelo caminho, o Vozão conta com a volta do técnico Guto Ferreira, o zagueiro Luiz Otávio, os laterais Samuel Xavier e Bruno Pacheco e o atacante Leandro Carvalho, todos suspensos na jornada passada.
Com todas essas voltas, o Ceará deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, Charles e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber.
Depois de nove rodadas disputadas, o Ceará é o 13º colocado, com 10 pontos. Vozão e Flamengo se enfrentam a partir das 18h (Horário de Brasília).

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