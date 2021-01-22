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futebol

Ceará tenta quebrar tabu contra o Palmeiras

Nos últimos três encontros dos clubes, o Verdão levou a melhor em dois e teve empate no outro jogo...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 19:13
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após vencer o Goiás fora de casa o Ceará volta a campo neste fim de semana para encarar o Palmeiras, adversário que vive um momento mágico na temporada sob o comando de Abel Ferreira.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
De olho na zona de classificação da Libertadores, o Vozão precisa somar pontos dentro de casa para continuar vivo na luta e vai tentar quebrar o tabu diante do rival.
Até o momento, Ceará e Palmeiras tiveram três jogos e a vantagem do time paulista é ampla, com duas vitórias e um empate.
+ Internacional assume a ponta e Botafogo se afunda: confira a classificação do returno do Brasileirão!
No primeiro turno do Brasileirão, o Ceará foi superado no Allianz Parque por 2 a 1. Nos outros dois confrontos, válidos pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu a ida por 3 a 0 e segurou o empate por 2 a 2.
Classificação
Após 31 rodadas, o Ceará ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos.

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