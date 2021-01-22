Ceará tenta quebrar tabu contra o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após vencer o Goiás fora de casa o Ceará volta a campo neste fim de semana para encarar o Palmeiras, adversário que vive um momento mágico na temporada sob o comando de Abel Ferreira.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

De olho na zona de classificação da Libertadores, o Vozão precisa somar pontos dentro de casa para continuar vivo na luta e vai tentar quebrar o tabu diante do rival.

Até o momento, Ceará e Palmeiras tiveram três jogos e a vantagem do time paulista é ampla, com duas vitórias e um empate.

+ Internacional assume a ponta e Botafogo se afunda: confira a classificação do returno do Brasileirão!

No primeiro turno do Brasileirão, o Ceará foi superado no Allianz Parque por 2 a 1. Nos outros dois confrontos, válidos pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu a ida por 3 a 0 e segurou o empate por 2 a 2.

Classificação