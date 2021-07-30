Ceará tenta a primeira vitória em cima do Fortaleza na temporada 2021

No próximo domingo, a Arena Castelão vai tremer ao receber o clássico Ceará e Fortaleza, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Invicto nos últimos nove jogos, o Ceará quer aproveitar o momento positivo na temporada e vencer o maior rival pela primeira vez na temporada.
Até o momento, os adversários se encontraram em cinco duelos com três empates e duas vitórias do Fortaleza.
Cabe ainda neste retrospecto negativo o vice-campeonato estadual e uma eliminação na Terceira Fase da Copa do Brasil.
Confira os placares do clássico na temporada 2021:
Ceará 0 x 0 Fortaleza – Copa do NordesteCeará 0 x 2 Fortaleza - CearenseFortaleza 0 x 0 Ceará - CearenseFortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do BrasilCeará 0 x 3 Fortaleza – Copa do Brasil