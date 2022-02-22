Ceará sonha com a chegada do atacante Dentinho

O Ceará vive uma excelente fase dentro de campo e a diretoria não quer deixar a maré positiva ir embora.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Para isso, o time cearense procurou o atacante Dentinho e apresentou uma oferta para contratar o atleta, que construiu a sua carreira na Europa.
De acordo com o portal IG e confirmado pela reportagem, a proposta do Vozão agradou o atacante, que deu sinal verde para sacramentar a transferência.
O lado positivo do acerto é que Dentinho não vai custar caro ao caixa do Ceará. O Alvinegro só precisa acertar os salários sem a compra dos direitos federativos.
Corinthians
De volta ao Brasil após defender as cores do Shaktar Donetsk, Dentinho procurou o Corinthians, mas não houve o interesse do clube pelo acerto.