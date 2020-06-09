Ceará segue reformulando departamento de futebol e contratará psicólogo

Dando sequência a um planejamento que seria colocado em prática já no mês de março não fosse a pandemia, o Ceará está prestes a contratar um psicólogo para seguir reformulando os trabalhos do departamento de futebol.
A informação do portal O Povo é de que o clube de Porangabussu quer a proximidade do novo profissional com a assistente social Ana Claudia Dias para que os trabalhos já feitos tanto no elenco principal como também no futebol feminino e nas categorias de base ganhem um suporte estrutural ainda maior.
Tamanha é a convicção dessa manobra que a previsão é de que o profissional que chega com o aval de nomes fortes na gerência do Ceará (Eduardo Arruda, diretor de futebol, Sérgio Dimas, gerente de futebol, e Jorge Macedo, executivo de futebol) já comece os trabalhos no início do mês de julho. E MAIS:Ricardinho fala sobre a expectativa de trabalhar com Guto FerreiraPreparador físico fala sobre o trabalho com elencoCeará divulga resultados do elenco sobre testes de coronavírusAtacante do Ceará nega que esteja com COVID-19 E MAIS: