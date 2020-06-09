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Ceará segue reformulando departamento de futebol e contratará psicólogo

Ideia é de trazer profissional para trabalhar ao lado de assistente social que já atua junto ao elenco profissional, feminino e também na base do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 22:42

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 22:42

Crédito: Divulgação/cearasc.com
Dando sequência a um planejamento que seria colocado em prática já no mês de março não fosse a pandemia, o Ceará está prestes a contratar um psicólogo para seguir reformulando os trabalhos do departamento de futebol.
A informação do portal O Povo é de que o clube de Porangabussu quer a proximidade do novo profissional com a assistente social Ana Claudia Dias para que os trabalhos já feitos tanto no elenco principal como também no futebol feminino e nas categorias de base ganhem um suporte estrutural ainda maior.
Tamanha é a convicção dessa manobra que a previsão é de que o profissional que chega com o aval de nomes fortes na gerência do Ceará (Eduardo Arruda, diretor de futebol, Sérgio Dimas, gerente de futebol, e Jorge Macedo, executivo de futebol) já comece os trabalhos no início do mês de julho. E MAIS:Ricardinho fala sobre a expectativa de trabalhar com Guto FerreiraPreparador físico fala sobre o trabalho com elencoCeará divulga resultados do elenco sobre testes de coronavírusAtacante do Ceará nega que esteja com COVID-19 E MAIS:

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