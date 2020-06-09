Ceará segue reformulando departamento de futebol e contratará psicólogo

Crédito: Divulgação/cearasc.com

Dando sequência a um planejamento que seria colocado em prática já no mês de março não fosse a pandemia, o Ceará está prestes a contratar um psicólogo para seguir reformulando os trabalhos do departamento de futebol.

A informação do portal O Povo é de que o clube de Porangabussu quer a proximidade do novo profissional com a assistente social Ana Claudia Dias para que os trabalhos já feitos tanto no elenco principal como também no futebol feminino e nas categorias de base ganhem um suporte estrutural ainda maior.