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futebol

Ceará se interessa por atacante Pablo, que não deve permanecer no São Paulo

Presidente do Vozão afirma que jogador do Tricolor tem perfil que o clube busca para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 07:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 07:00

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, admitiu o desejo de contratar o atacante Pablo, do São Paulo, para a próxima temporada, e pretende se esforçar para contar com o jogador no elenco do Vozão. O Tricolor, por sua vez, não deve dificultar o negócio, já que não é segredo que o clube paulista deve emprestar seu atleta e, assim, aliviar a folha salarial do time.
- Pablo é um camisa 9, jogador que estamos buscando. É operação difícil, tem o salário, o clube (São Paulo) tem interesses que às vezes não se alinham com os nossos. Mas certamente a gente vai fazer todo o esforço possível para ter esse jogador. Hoje a nossa maior carência, prioridade máxima é a contratação de um camisa 9 - afirmou o dirigente do Vozão em uma live ao Canal do Nicola.No Ceará, Pablo trabalharia novamente com o técnico Tiago Nunes, que o comandou no Athletico, clube em que se destacou antes de ser contratado pelo Tricolor. No Furacão, o jogador venceu a Copa Sul-Americana de 2018 e foi o artilheiro da competição, com cinco gols.
- O Pablo é certamente um jogador que nos interessa. Foi atleta do Tiago Nunes. Temos condição de recuperar o jogador, fazer ele voltar a ser um artilheiro. É um jogador que cairia como uma luva no nosso time, mas a operação é difícil - completou Robinson.
Crédito: OatacantePablonãodevepermanecernoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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