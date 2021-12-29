Ceará se interessa por atacante Pablo, que não deve permanecer no São Paulo

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, admitiu o desejo de contratar o atacante Pablo, do São Paulo, para a próxima temporada, e pretende se esforçar para contar com o jogador no elenco do Vozão. O Tricolor, por sua vez, não deve dificultar o negócio, já que não é segredo que o clube paulista deve emprestar seu atleta e, assim, aliviar a folha salarial do time.

- Pablo é um camisa 9, jogador que estamos buscando. É operação difícil, tem o salário, o clube (São Paulo) tem interesses que às vezes não se alinham com os nossos. Mas certamente a gente vai fazer todo o esforço possível para ter esse jogador. Hoje a nossa maior carência, prioridade máxima é a contratação de um camisa 9 - afirmou o dirigente do Vozão em uma live ao Canal do Nicola.No Ceará, Pablo trabalharia novamente com o técnico Tiago Nunes, que o comandou no Athletico, clube em que se destacou antes de ser contratado pelo Tricolor. No Furacão, o jogador venceu a Copa Sul-Americana de 2018 e foi o artilheiro da competição, com cinco gols.