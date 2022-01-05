Ceará sai na frente, mas Bragantino-PA empata no último lance do jogo pela Copinha

Na tarde desta quarta-feira (5), Ceará e Bragantino-PA se enfrentaram pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Jundiaí, o Vozão saiu na frente, mas, com a expulsão do goleiro Davi Schineider não conseguiu segurar a pressão e levou o empate, com gol de Bruninho, já no último lance.
Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (8). Às 13h, o Bragantino-PA encara o Paulista. Enquanto isso, às 15h15, o Ceará tem pela frente o São Bernardo FC. Ambas as partidas serão disputadas no estádio Jaime Cintra, na cidade de Jundiaí.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO ATRASADOA partida no Jaime Cintra começou com pouco mais de 15 minutos de atraso. Isso porque, além da demora da arbitragem para entrar em campo, o credenciamento de parte da comissão técnica do Bragantino-PA acabou demorando a ser regularizado.
Com a bola rolando, o time paraense surpreendeu e criou as principais chances ao longo dos primeiros 15 minutos, mas não obrigou Davi Schneider a fazer defesas. Do outro lado, o Ceará teve maior posse, mas sequer arriscou uma finalização.
TEVE FINALIZAÇÃOO restante da primeira etapa mostrou duas equipes que travaram as ações do adversário, fazendo com que o jogo ficasse concentrado basicamente no setor de meio de campo.
Depois de muito estudo, os primeiros chutes vieram. Pelo lado do Bragantino, os laterais Ramom e João Pedro tentaram de longe, mas erraram o alvo. Por outro lado, Caio Rafael deu o único chute para o Ceará, mas parou na defesa segura de Dida. Assim, o jogo foi em 0 a 0 para o intervalo.
BRILHOU A ESTRELANa volta do intervalo, Juca Antonello mexeu no Ceará visando dar mais ofensividade ao time. O resultado foi quase que imediato. Com cinco minutos de bola rolando, João Victor, que entrou na volta dos times ao campo, foi lançado em velocidade, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.
O gol aliviou o lado do Ceará, que passou a jogar mais tranquilo e, consequentemente, passou a se aproveitar do desespero do Bragantino. O time cearense quase aumentou a vantagem quando Caio Rafael chutou e Dida espalmou. No rebote, o goleiro se agigantou na frente de Pedro Igor e fez nova defesa.
EMPATE NOS SEGUNDOS FINAISDepois do começo agitado, o segundo tempo caiu de ritmo. O Ceará passou a administrar o duelo, sem levar perigo ao gol adversário. Enquanto isso, o Bragantino-PA encontrou o caminho fechado quando tentou chegar ao gol.
Já nos minutos finais, Matheus Índio recuou bola errada para o goleiro Davi Schneider. Barata chegou na frente e a bola tocou na mão do arqueiro fora da área. A arbitragem marcou falta e expulsou o atleta do Ceará. Com um a mais, o time paraenses pressionou e, praticamente no último lance, depois de um bate e rebate dentro da área, Bruninho deixou tudo igual e fechou o jogo em 1 a 1.FICHA TÉCNICACEARÁ 1 X 1 BRAGANTINO-PALocal: Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP)Data/Horário: 05 de janeiro de 2022 (quarta-feira), às 13h15Árbitro: Ronald Horns Araújo (SP)Assistentes: Givanildo Oliveira Félix (SP) e Adilson Anderson Rosa de Carvalho (SP)Gols: João Victor (5'/2°T) (1-0), Bruninho (52'/2/T) (1-1)Cartões amarelos: Guthierres, Jonathan, João Victor (Ceará), Johnny, Ramom (Bragantino-PA)Cartão vermelho: Davi Schneider (Ceará)
CEARÁ: Davi Schneider; Atila, João Vila Verde (David, aos 0'/2°T), Jonathan e Matheus Jatobá; Rúbens (Romarinho, aos 40'/2°T), Wendell e Matheus Índio; Pedro Igor (Rafinha, aos 27'/2°T) (Wilder, aos 45'/2°T), Guthierres (João Victor, aos 0'/2°T) e Caio Rafael (Tallison, aos 27'/2°T). Técnico: Juca Antonello.
BRAGANTINO-PA: Dida; João Pedro (Welliton, aos 18'/2°T), Johnny, Genilson e Ramom; Raul (Pedro, aos 38'/2°T), Dudu (Railan, aos 30'/2°T) e Josivan (Barata, aos 38'/2°T); Luide (Rodrigo, aos 18'/2°T), Berg e Gabriel (Bruninho, aos 30'/2°T). Técnico: Ivan Almeida.