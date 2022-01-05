Ceará sai na frente, mas Bragantino-PA empata no último lance do jogo pela Copinha

Na tarde desta quarta-feira (5), Ceará e Bragantino-PA se enfrentaram pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Jundiaí, o Vozão saiu na frente, mas, com a expulsão do goleiro Davi Schineider não conseguiu segurar a pressão e levou o empate, com gol de Bruninho, já no último lance.

Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (8). Às 13h, o Bragantino-PA encara o Paulista. Enquanto isso, às 15h15, o Ceará tem pela frente o São Bernardo FC. Ambas as partidas serão disputadas no estádio Jaime Cintra, na cidade de Jundiaí.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO ATRASADO​A partida no Jaime Cintra começou com pouco mais de 15 minutos de atraso. Isso porque, além da demora da arbitragem para entrar em campo, o credenciamento de parte da comissão técnica do Bragantino-PA acabou demorando a ser regularizado.

Com a bola rolando, o time paraense surpreendeu e criou as principais chances ao longo dos primeiros 15 minutos, mas não obrigou Davi Schneider a fazer defesas. Do outro lado, o Ceará teve maior posse, mas sequer arriscou uma finalização.

TEVE FINALIZAÇÃOO restante da primeira etapa mostrou duas equipes que travaram as ações do adversário, fazendo com que o jogo ficasse concentrado basicamente no setor de meio de campo.

Depois de muito estudo, os primeiros chutes vieram. Pelo lado do Bragantino, os laterais Ramom e João Pedro tentaram de longe, mas erraram o alvo. Por outro lado, Caio Rafael deu o único chute para o Ceará, mas parou na defesa segura de Dida. Assim, o jogo foi em 0 a 0 para o intervalo.

BRILHOU A ESTRELA​Na volta do intervalo, Juca Antonello mexeu no Ceará visando dar mais ofensividade ao time. O resultado foi quase que imediato. Com cinco minutos de bola rolando, João Victor, que entrou na volta dos times ao campo, foi lançado em velocidade, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

O gol aliviou o lado do Ceará, que passou a jogar mais tranquilo e, consequentemente, passou a se aproveitar do desespero do Bragantino. O time cearense quase aumentou a vantagem quando Caio Rafael chutou e Dida espalmou. No rebote, o goleiro se agigantou na frente de Pedro Igor e fez nova defesa.

EMPATE NOS SEGUNDOS FINAISDepois do começo agitado, o segundo tempo caiu de ritmo. O Ceará passou a administrar o duelo, sem levar perigo ao gol adversário. Enquanto isso, o Bragantino-PA encontrou o caminho fechado quando tentou chegar ao gol.

Já nos minutos finais, Matheus Índio recuou bola errada para o goleiro Davi Schneider. Barata chegou na frente e a bola tocou na mão do arqueiro fora da área. A arbitragem marcou falta e expulsou o atleta do Ceará. Com um a mais, o time paraenses pressionou e, praticamente no último lance, depois de um bate e rebate dentro da área, Bruninho deixou tudo igual e fechou o jogo em 1 a 1.FICHA TÉCNICACEARÁ 1 X 1 BRAGANTINO-PA​​​​​Local: Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP)Data/Horário: 05 de janeiro de 2022 (quarta-feira), às 13h15Árbitro: Ronald Horns Araújo (SP)Assistentes: Givanildo Oliveira Félix (SP) e Adilson Anderson Rosa de Carvalho (SP)Gols: João Victor (5'/2°T) (1-0), Bruninho (52'/2/T) (1-1)Cartões amarelos: Guthierres, Jonathan, João Victor (Ceará), Johnny, Ramom (Bragantino-PA)Cartão vermelho: Davi Schneider (Ceará)

CEARÁ: Davi Schneider; Atila, João Vila Verde (David, aos 0'/2°T), Jonathan e Matheus Jatobá; Rúbens (Romarinho, aos 40'/2°T), Wendell e Matheus Índio; Pedro Igor (Rafinha, aos 27'/2°T) (Wilder, aos 45'/2°T), Guthierres (João Victor, aos 0'/2°T) e Caio Rafael (Tallison, aos 27'/2°T). Técnico: Juca Antonello.

BRAGANTINO-PA: Dida; João Pedro (Welliton, aos 18'/2°T), Johnny, Genilson e Ramom; Raul (Pedro, aos 38'/2°T), Dudu (Railan, aos 30'/2°T) e Josivan (Barata, aos 38'/2°T); Luide (Rodrigo, aos 18'/2°T), Berg e Gabriel (Bruninho, aos 30'/2°T). Técnico: Ivan Almeida.