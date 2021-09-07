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futebol

Ceará renova o contrato do atacante Cléber

Com moral dentro do clube, o centroavante fica no Vozão até dezembro de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 19:46

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:46

Crédito: Cléber prolongou o seu contrato com o Vozão (Ceará/Felipe Santos
O Ceará encerrou o mistério dos bastidores e assegurou a permanência do atacante Cléber até 2024. Inicialmente, o acordo era até o fim de 2023.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nas últimas semanas, o nome do centroavante foi ligado a especulações no exterior, que não se confirmaram.
Com as duas partes interessadas em renovar o acordo, a conversa fluiu naturalmente e o contrato foi prolongado.
Números
Desde a sua chegada ao Vozão, Cléber disputou 66 partidas e anotou 13 gols.

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