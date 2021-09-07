Ceará renova o contrato do atacante Cléber

Crédito: Cléber prolongou o seu contrato com o Vozão (Ceará/Felipe Santos

O Ceará encerrou o mistério dos bastidores e assegurou a permanência do atacante Cléber até 2024. Inicialmente, o acordo era até o fim de 2023.

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Nas últimas semanas, o nome do centroavante foi ligado a especulações no exterior, que não se confirmaram.

Com as duas partes interessadas em renovar o acordo, a conversa fluiu naturalmente e o contrato foi prolongado.

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