Ceará renova o contrato do atacante Cléber

O Ceará encerrou o mistério dos bastidores e assegurou a permanência do atacante Cléber até 2024. Inicialmente, o acordo era até o fim de 2023.
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Nas últimas semanas, o nome do centroavante foi ligado a especulações no exterior, que não se confirmaram.
Com as duas partes interessadas em renovar o acordo, a conversa fluiu naturalmente e o contrato foi prolongado.
Números
Desde a sua chegada ao Vozão, Cléber disputou 66 partidas e anotou 13 gols.