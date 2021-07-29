Ceará quer aumentar a sua invencibilidade na temporada contra o Fortaleza

De olho na zona de classificação da Libertadores da América, o Ceará trabalha forte ao longo da semana para encarar o Fortaleza, na Arena Castelão.
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Para medir forças com o maior rival, a equipe comandada por Guto Ferreira sabe que não poderá cometer falhas e, tem como principal objetivo manter a sua invencibilidade.
Nos últimos nove jogos, a equipe Alvinegra conquistou três vitórias e obteve seis empates, o que deixou o time na 7ª colocação, com 19 pontos.
Números na Invencibilidade
3 vitórias6 empates9 gols marcados5 gols sofridos