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futebol

Ceará quer aumentar a sua invencibilidade na temporada contra o Fortaleza

Vozão não perdeu nos últimos nove jogos e um bom resultado contra o Leão pode colocar o time no G-6...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 16:50
Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
De olho na zona de classificação da Libertadores da América, o Ceará trabalha forte ao longo da semana para encarar o Fortaleza, na Arena Castelão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para medir forças com o maior rival, a equipe comandada por Guto Ferreira sabe que não poderá cometer falhas e, tem como principal objetivo manter a sua invencibilidade.
Nos últimos nove jogos, a equipe Alvinegra conquistou três vitórias e obteve seis empates, o que deixou o time na 7ª colocação, com 19 pontos.
Números na Invencibilidade
3 vitórias6 empates9 gols marcados5 gols sofridos

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